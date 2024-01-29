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    Клаудиньо оценил сборы «Зенита» в Абу-Даби

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    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о первых двух неделях сборов сине-бело-голубых в Абу-Даби (ОАЭ).

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    Ранее питерский клуб сыграл вничью с «Аль-Фатехом» (1:1) в товарищеском матче.

    «Тяжело ли дались первые две недели сборов? Да нет. Работаешь с радостью, когда тебя окружают любимые и приятные люди — всё становится чуть проще. Конечно, сборы, особенно первая часть, довольно утомительный процесс, когда за спиной каникулы, а тут возвращаешься к работе. Но, повторюсь, когда работа приносит радость, всё легко и просто», — приводит слова Клаудиньо официальный сайт «Зенита».

    После 18 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 36 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).

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