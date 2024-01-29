В 20:00 29.01.2024 Кабо-Верде и Мавритания начнут матч в 1/8 финала кубка Африки-2023 по футболу.

Кабо-Верде — Мавритания

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кабо-Верде» — «Мавритания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Мавритания»).

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