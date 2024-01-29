«Вест Хэм» подпишет вингера «Аль-Иттихада»

Атакующий полузащитник «Аль-Иттхада»продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Foot Mercato, португальский футболист близок к переходу в «Вест Хэм».

Источник отмечает, что Жота уже согласовал с лондонским клубом условия личного контракта.

«Вест Хэм» и «Аль-Иттихад» тоже близки к заключению сделки.

В конце сентября Жота был исключен из заявки «Аль-Иттихада» на чемпионат Саудовской Аравии. С тех пор он провел несколько матчей в азиатской Лиге чемпионов и принял участие в двух играх клубного чемпионата мира.

«Аль-Иттихад» купил Жоту в июле 2023 года у шотландского «Селтика» за 29 миллионов евро. Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего вингера в девять миллионов евро.