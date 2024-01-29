В 14:30 29.01.2024 Ирак и Иордания начнут матч в 1/8 финала Кубка Азии-2023.

Ирак — Иордания

Последний матч между собой: Иордания — Ирак 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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