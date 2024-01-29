В 22:30 29.01.2024 Блэкберн Роверс и Рексхэм начнут матч в кубке Англии по футболу.

Блэкберн Роверс — Рексхэм

Последний матч между собой: Рексхэм — Блэкберн Роверс 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Блэкберн Роверс» — «Рексхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.18 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Блэкберн Роверс»).

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