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    «Бродяги» начнут без прелюдий

    «Блэкберн» — «Рексхэм». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 29 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Рексхэм»
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    «Блэкберн»
    «Блэкберн» сыграет на своем поле с «Рексхэмом» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Матч пройдет 29 января, начало — в 22:30 мск. «Блэкберн» — «Рексхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 29 Января 2024 года
    Блэкберн Роверс
  • Англия. Кубок ФА
    •  Блэкберн Роверс 22:30 Рексхэм Рексхэм
  • Англия. Кубок ФА
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    «Блэкберн»

    Эта команда нынешний сезон проводит в Чемпионшипе. «Блэкберн» там выступает крайне нестабильно, скатившись на 17 место.

    На текущий момент «бродяги» находятся куда ближе к группе аутсайдеров, чем к зоне стыков. Да и пропускает команда многовато: 53 мяча.

    Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Рексхэм

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  • 1.754.404.20Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда также провела неудачно. «Блэкберн» в чемпионате не сумел переиграть «Хаддерсфилд» (1:1).

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    Пора бы «бродягам» улучшать результаты. Даже с учетом давней потери Бена Бреретона команда обязана проходить «Рексхэм».

    И уж точно хозяева будут активно атаковать. Подопечные Йон-Даля Томассона намерены прервать серию своих неудач.

    «Рексхэм»

    Эта команда нынешний сезон проводит относительно неплохо. «Рексхэм» сражается за возвращение в третий по рангу английский дивизион.

    Во Второй лиге команда идет на 2 позиции. Причем в среднем она забивает два гола за матч: 52 гола в 27 поединках.

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    • А вот свой последний поединок «Рексхэм» проиграл. Команда с минимальным счетом уступила «Ньюпорту».

    А вот до того команда одолела «Уимблдон» (2:0). Да и вообще, до последней коллизии «Рексхэм» имел серию из трех побед подряд.

    Гости по игре выглядят явно слабее полпреда Чемпионшипа. Между тем, дать бой «бродягам» команде вполне по силам.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Блэкберна» предлагают — 1.71.

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    На викторию «Рексхэма» дают — 4.34, ничья оценена — в 4.25.

    «Блэкберн» сильнее соперника, к тому же, давненько не познавал вкуса побед.

    Наш прогноз — Победа «Блэкберна» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.48.

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    «Блэкберн» — «Рексхэм»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 29.01.2024. Прогнозы на футбол. «Бродяги» начнут без прелюдий
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