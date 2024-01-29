«Блэкберн» сыграет на своем поле с «Рексхэмом» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Матч пройдет 29 января, начало — в 22:30 мск. «Блэкберн» — «Рексхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Блэкберн»

Эта команда нынешний сезон проводит в Чемпионшипе. «Блэкберн» там выступает крайне нестабильно, скатившись на 17 место.

На текущий момент «бродяги» находятся куда ближе к группе аутсайдеров, чем к зоне стыков. Да и пропускает команда многовато: 53 мяча.

Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Рексхэм 1X2Новым игрокам 1.754.404.20Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда также провела неудачно. «Блэкберн» в чемпионате не сумел переиграть «Хаддерсфилд» (1:1).

Все прогнозы на футбол

Пора бы «бродягам» улучшать результаты. Даже с учетом давней потери Бена Бреретона команда обязана проходить «Рексхэм».

И уж точно хозяева будут активно атаковать. Подопечные Йон-Даля Томассона намерены прервать серию своих неудач.

«Рексхэм»

Эта команда нынешний сезон проводит относительно неплохо. «Рексхэм» сражается за возвращение в третий по рангу английский дивизион.

Во Второй лиге команда идет на 2 позиции. Причем в среднем она забивает два гола за матч: 52 гола в 27 поединках.

А вот свой последний поединок «Рексхэм» проиграл. Команда с минимальным счетом уступила «Ньюпорту».

А вот до того команда одолела «Уимблдон» (2:0). Да и вообще, до последней коллизии «Рексхэм» имел серию из трех побед подряд.

Гости по игре выглядят явно слабее полпреда Чемпионшипа. Между тем, дать бой «бродягам» команде вполне по силам.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Блэкберна» предлагают — 1.71.

На викторию «Рексхэма» дают — 4.34, ничья оценена — в 4.25.

«Блэкберн» сильнее соперника , к тому же, давненько не познавал вкуса побед.

Наш прогноз — Победа «Блэкберна» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.48.