Юран: Для меня не имеет значения, откуда пришел новый игрок

Главный тренер «Пари Нижний Новгород»поделился своими впечатлениями о новичках клуба.

«Я со всеми нашими новичками беседовал, объяснил свои требования и донёс главную мысль, что у меня нет деления на основных и неосновных игроков. Даже если футболисты приходят из ЦСКА или "Локомотива", это не значит, что они автоматически будут основными в "Пари НН".

В стартовый состав нужно пробиваться через тренировочный процесс, контрольные матчи. Я приверженец игровой дисциплины. В рамках выстроенной у нас системы каждый должен делать на поле то, что от него требуется. Парни всё нормально, правильно восприняли. Все согласны, что нужно ещё доказывать», — сказал Юран «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

После 18-ти туров РПЛ «Пари Нижний Новгород» располагается на девятом месте с 24 очками.