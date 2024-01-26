Гвардиола о Берраде: Реальность такова, что его знания уходят в «МЮ»

Главный тренервысказался об уходе экс-директора по футбольным операциям «горожан»на пост исполнительного директора

«Беррада — прекрасный человек, у него чудесный характер. Он невероятный профессионал. Вчера мы с ним увиделись, обнялись, и я пожелал ему всего наилучшего.

Искренне ему этого желаю. Реальность такова, что его знания уходят в "Манчестер Юнайтед". Но "Ман Сити" будет двигаться дальше. Возможно, у нас получится найти способ заменить его. Мы многому научились у него, но и он многому научился у клуба», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Напомним, что Омар Беррада войдет в совет директоров «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне «манкунианцы» занимают 8-е место в таблице АПЛ с 32 очками в активе.