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    Слуцкий: Буду очень горд, если кто-то из китайских игроков отправится играть в Европу

    Футбол Шанхай Шэньхуа Китай. Суперлига Футбол Китая
    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о развитии российского футбола.

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    «На мой взгляд, китайский футбол развивается очень хорошо. Конечно, у вас бывали разные времена, когда было много денег и звезд, которые играли в чемпионате Китая, и времена, как сейчас, когда есть серьезный лимит. В любом случае, уверен, что китайский футбол продолжает развиваться.

    Для меня это большой вызов — удастся ли обучить и развить китайских игроков, потому что я это делал и в Англии, и в Нидерландах, и в России. Моя цель — это не только развитие клуба и достижение с ним титулов. Я буду очень горд, если кто-то из китайских игроков отправится играть в Европу.

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    • Здесь для меня очень много вызовов — это и развитие клуба, и азиатская Лига чемпионов, и развитие игроков, и то, как мои идеи будут работать в совершенно другой стране, совершенно другой футбольной культуре», — приводит слова Слуцкого «Р-Спорт».

    Напомним, помимо российских клубов, Слуцкий ранее возглавлял английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».

    «Шанхай Шэньхуа» будет одним из соперников «Зенита» на Кубке равноправия.

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