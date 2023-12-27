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    Нидерландский журналист: Слуцкий отправляется в Китай ради приключений. В футбольном плане это три шага назад

    Футбол Шанхай Шэньхуа Китай. Суперлига Футбол Китая Футбол России
    Нидерландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа».

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Слуцкий как тренер не востребован на рынке Европы, поэтому Китай может стать для него новым шагом. Однако это означает, что Лео едет туда заработать много денег.

    Спортивная сторона такова: футбол в Китае очень простой и бедный. Это соревнование, лишенное ценности и силы. Поэтому не думаю, что там Слуцкий возобновит свою карьеру и разовьет игроков уровня Хвичи и Эдегора.

    Он отправляется в Китай ради приключений. Сначала свое шоу, теперь путешествие в экзотический чемпионат. Он вкусил жизнь в Европе как новую среду. Теперь будет наслаждаться другой страной и культурой.

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    • Но что касается футбола, то это не шаг вперед, а три назад. "Шанхай" хорош в Китае, но этот клуб не считают топом не то, что по меркам Европы, но и в самой Азии», — приводит слова Ламмерса Sport24.

    Напомним, помимо российских клубов, Слуцкий ранее возглавлял английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».

    «Шанхай Шэньхуа» будет одним из соперников «Зенита» на Кубке равноправия.

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