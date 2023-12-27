Канчельскис: Агенты молодцы, трудоустроили Слуцкого после бездарных шоу

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»прокомментировал назначениена пост главного тренера китайского

«Слуцкому будет тяжело первое время в Китае. Агенты его молодцы, хорошо поработали, трудоустроив его в "Шанхай Шэньхуа", особенно после его бездарных шоу.

Будем смотреть теперь за Слуцким в Китае. Дай бог, чтобы у него там всё получилось. Он, как бы мы там не говорили, представитель России, и мы будем болеть, переживать за него.

Слуцкий должен сам понимать, что надо показать результат, потому что все смотрят только на это.

В Англии, Нидерландах у него не получилось, в России в последнее время он тоже результата не достиг. Надеемся, что в Китае получится.

Только время покажет, сможет ли Леонид привнести что‑то новое в китайский футбол. Главное — не ударить лицом в грязь», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Напомним, помимо российских клубов, Слуцкий ранее возглавлял английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».

«Шанхай Шэньхуа» будет одним из соперников «Зенита» на Кубке равноправия.