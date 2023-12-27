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    Канчельскис: Агенты молодцы, трудоустроили Слуцкого после бездарных шоу

    Футбол Шанхай Шэньхуа Китай. Суперлига Футбол Китая Футбол России
    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа».

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Слуцкому будет тяжело первое время в Китае. Агенты его молодцы, хорошо поработали, трудоустроив его в "Шанхай Шэньхуа", особенно после его бездарных шоу.

    Будем смотреть теперь за Слуцким в Китае. Дай бог, чтобы у него там всё получилось. Он, как бы мы там не говорили, представитель России, и мы будем болеть, переживать за него.

    Слуцкий должен сам понимать, что надо показать результат, потому что все смотрят только на это.

    В Англии, Нидерландах у него не получилось, в России в последнее время он тоже результата не достиг. Надеемся, что в Китае получится.

    Только время покажет, сможет ли Леонид привнести что‑то новое в китайский футбол. Главное — не ударить лицом в грязь», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

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    • Напомним, помимо российских клубов, Слуцкий ранее возглавлял английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».

    «Шанхай Шэньхуа» будет одним из соперников «Зенита» на Кубке равноправия.

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