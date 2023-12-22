ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Волкановски и Ислам Махачев5 самых ярких нокаутов в UFC в 2023 году
  • 17:18
    • Новым главным тренером «Шинника» стал Дмитрий Черышев
  • 17:03
    • «Спартак» назначил нового спортивного директора
    Все новости спорта

    Уткин: В Азии Слуцкий может сыграть роль разведчика от РФС

    Футбол Футбол России Китай. Суперлига Футбол Китая Шанхай Шэньхуа
    Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин отреагировал на слухи о том, что российский тренер Леонид Слуцкий будет назначен на пост наставника китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

    Василий Уткин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Василий Уткин

    «В Азии Леонид Слуцкий, вполне возможно, сыграет роль разведчика от Российского футбольного союза, от всех нас, от российского футбола. Его мнение о том, стоит ли переходить под юрисдикцию Азии, наверное, будет очень интересным и существенным.

    Смотрите чемпионат Китая, я всё-таки не настолько молод, чтобы на это тратить остатки своей молодости, и, в общем, я просто ограничусь пожеланием успеха.

    Вот вы теперь представляете, утром просыпаетесь, учитывая разницу во времени, а уже у вас есть новости из Шанхая, как там наш человек. Ну разве это не великолепно, разве это не повод просыпаться пораньше?» — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» уверенно выиграет финал клубного чемпионата мира
  • «Манчестер Сити» — «Флуминенсе». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Гости не будут мальчиками для битья в этой встрече
  • «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • У «Милана» не возникнет проблем в матче с аутсайдером Серии А
  • «Салернитана» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Салернитана — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Эмполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вашингтон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры