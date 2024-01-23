Кузьмичев: Верю в переход Тикнизяна в «Зенит», «Локомотиву» нужны деньги

Бывший директор академии «Локомотива»прокомментировал информацию о том, что защитник «Локомотива»может перейти

«В этом трансфере ничего не смущает. "Локомотиву" сейчас нужно улучшить свое финансовое положение. В клубе не скрывают, что готовы продавать игроков.

Тикнизяна есть кем заменить, даже никого не приобретая. Если мы говорим о левом защитнике, то это и Самошников, и Сильянов, и Митай, который в последнее время использовался в середине поля, но по своему профилю он, конечно, фланговый защитник.

В общем, я верю в переход Тикнизяна в "Зенит". Все, в принципе, сходится. "Локо" нужны деньги для покупки сильного центрального защитника, который превосходит тех, кто уже имеется в распоряжении Галактионова.

"Зенит" же не уводил Тикнизяна у "Локомотива". Так? Питерский клуб вступил в переговоры, стороны, похоже, нашли компромисс. Так что это абсолютно рабочий трансфер. Сине-бело-голубым нужно было укреплять эту позицию. В "Зените" понимают, что если что-то не дай бог случится с Дугласом Сантосом, слева в защите образуется серьезная брешь. Питерцам нужен исполнитель, который с минимальной потерей качества сыграет на фланге обороны.

Никакой агрессии тут не вижу. Просто в "Зените" все просчитали и решили потратить довольно большую сумму на покупку Наира», — приводит слова Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

В начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.