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    «Шеффилд Юнайтед» ушел от поражения в матче с «Вест Хэмом»

    «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм»: счет матча 2:2 (1:1), обзор голов

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    В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» сыграл на своем поле вничью с «Вест Хэмом» — 2:2.

    Джеймс Уорд-Проуз
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    Джеймс Уорд-Проуз

    Счет в матче открыл на 28-й минуте полузащитник «молотобойцев» Макс Корне.

    На исходе первого тайма недавний новичок «Шеффилд Юнайтед» Бен Бреретон сравнял счет.

    Второй гол «Вест Хэм» забил на 78-й минуте Джеймс Уорд-Проуз с пенальти.

    Но «Шеффилд Юнайтед» смог уйти от поражения, забив на 90+13 минуте. Гол на счету Оливера Макберни.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Шеффилд Юнайтед — Вест Хэм 2:2
    Голы: 0:1 Максвелл Корне (28'), 1:1 Бен Бреретон (44'), 1:2 Джеймс Уорд-Праус (пенальти) (79'), 2:2 Оливер Макбарни (пенальти) (90 + 13') Шеффилд Юнайтед: Уэс Фодерингем, Джейден Богл, Анель Ахмедходжич, Джек Робинсон, Остон Трасти (Rhys Norrington-Davies, 80'), Густаво Хамер, Андре Брукс (Риан Брустер, 80'), Бен Бреретон (Кэмерон Арчер, 67'), James McAtee, V.Souza (Оливер Норвуд, 88'), William Osula (Оливер Макбарни, 46') Вест Хэм: Альфонс Ареола (Лукаш Фабиански, 90'), Эмерсон, Курт Зума, Константинос Мавропанос, Владимир Цоуфаль, Пабло Форнальс, Джеймс Уорд-Праус, Томаш Соучек, Джаррод Боуэн, Дэнни Ингс (Дивин Мубама, 90'), Максвелл Корне (Бенджамин Джонсон, 70') Предупреждения: Густаво Хамер (39'), Джеймс Уорд-Праус (42'), Андре Брукс (68'), Анель Ахмедходжич (75'), Владимир Цоуфаль (90 + 3'), Владимир Цоуфаль (90 + 7') Удаление: Риан Брустер (90 + 3')

    В следующем туре «ШЮ» сыграет в гостях против «Кристал Пэлас».

    Календарь и таблица АПЛ

    «Вест Хэм» сыграет дома с «Борнмутом».

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