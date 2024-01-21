ЦСКА — «Сохар»: счет матча 4:1, обзор голов

В товарищеском матче на сборе московскийразгромил оманскийсо счетом 4:1.

В составе команды из столицы России дублем отметился Иван Обляков. Еще один гол на счету Антона Заболотного. Еще один мяч в свои ворота отправил игрок оманского клуба Айяд.

Товарищеский матч ЦСКА (Россия) — «Сохар» (Оман) — 4:1 (4:0) Голы: Заболотный, 4 (1:0), Обляков, 12 (2:0), Обляков, 25 (3:0), Айяд — автогол, 30 (4:0), Аль-Хаиди, 55 (4:1)

ЦСКА сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

В еще одной игре «Зенит» разгромил самаркандское «Динамо» с результатом 5:1.

В составе питерцев забили Марио Фернандес, Вендел, Андрей Мостовой, Дмитрий Васильев и Педро.

Товарищеский матч «Зенит» (Россия) — «Динамо» Самарканд (Узбекистан) — 5:1 (3:1) Голы: Фернандес, 13 (1:0), Вендел, 26 (2:0), Мостовой, 30 (3:0), Хожимирзаев, 37 с пенальти (3:1), Васильев, 53 (4:1), Педро, 78 (5:1)«Зенит»: Васютин (Москвичев, 46), Марио Фернандес (Дуглас Сантос, 46), Эракович (Родригао, 46), Алип (Васильев, 46), Сутормин (Барриос, 46), Ду Кейрос (Коваленко, 46), Вендел (Клаудиньо, 46), Ерохин (Мантуан, 46), Мостовой (Изидор, 46), Сергеев (Педро, 46), Артур (Кассьерра, 46)

Все прогнозы на футбол

И, наконец, «Пари НН» сыграл вничью с корейским «Чонбук Моторс» со счетом 1:1.

Единственный мяч за нижегородцев забил Илья Кухарчук.