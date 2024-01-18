Мостовой о переговорах с «Енисеем»: Я трубку не брал. Это же ФНЛ, пусть Абаскаль туда едет

Бывший футболист «Спартака»признался, что отказался вести переговоры с красноярским

Сообщалось, что «Енисей» рассматривал назначение Мостового на пост главного тренера, который в итоге занял Андрей Тихонов.

«С "Енисеем" не было разговоров. Был звонок, в котором они сказали: "Хотим поговорить". Мы так и не поговорили. Я трубку не брал, не могу же все время трубку брать, мне тысяча человек звонит. Пишите сообщения, если что.

Что думаю о назначении Тихонова? Это же ФНЛ. Серьезный уровень, но пускай Абаскаль (главный тренер "Спартака" — прим.) туда едет. Он же приехал в Россию учиться, вот пусть в ФНЛ учится, опыта набирается. Им же вечно чего‑то не хватает.

Сюда приезжают, получают бешеные деньги и после говорят про опыт. И все потом им лижут одно место, а нас критикуют», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».