В 17:30 18.01.2024 Индия и Узбекистан начнут матч в группе B Кубка Азии-2023.

Индия — Узбекистан

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Индия» — «Узбекистан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Узбекистан»).

Трансляция

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