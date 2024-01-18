Дзюба: Рано или поздно я обойду Кержакова в списке лучших бомбардиров

Нападающий «Зенита»признался, что уже этой весной планирует обойтив списке лучших бомбардиров российского футбола.

В активе Дзюбы 229 мячей в официальных матчах, а у завершившего карьеру Кержакова — 233.

«Пять голов, чтобы обойти Кержа, я обязательно рано или поздно забью. Очень постараюсь сделать это уже весной, чтобы надолго не откладывать. Я же никогда не лукавлю, мне приятно бить какие‑то рекорды, как и любому спортсмену. Но не надо забывать, что у нас командный вид спорта, и самое главное для меня — это когда твоя команда побеждает. Важнее этого нет ничего. Иногда вы пишите: "Локомотив" победил, Дзюба не забил». Вы не представляете, какое я удовольствие получаю даже в такие дни. И у меня никогда не бывает внутреннего удовольствия, когда забиваю даже не один, а два или три, но команда проигрывает или играет вничью. Это, наверное, только какие‑то прожженные эгоисты так могут думать.

Мне важно, чтобы «Локомотив» боролся в каждом турнире за трофей, чтобы был коллектив единомышленников, чтобы была хорошая атмосфера в раздевалке. Мы все проживаем какие‑то этапы взросления каждый год, и сейчас на правах старшего товарища я имею определенные обязанности в качестве лидера команды. Если буду играть на команду, делать все правильно, голы и передачи придут сами, поэтому я не зацикливаюсь на статистике. В карьере мне уже удалось много забить голов для нашей страны. Но побить рекорд бомбардира всея Руси, не скрою, было бы прекрасно.

Заодно и контракт автоматом продлится. Да, это стимул. Но сам контракт — не панацея, его в любом случае можно продлить, если будет желание. Плюс мне еще скинули статистику, что по системе «гол+пас» в чемпионате России первое место у Дмитрия Вячеславовича Лоськова. Я там уже недалеко, так что это тоже одна из определенных планок, которую хотелось бы достичь. Вот доберусь до этих вершин, и уже со спокойной душой можно заканчивать карьеру«, — приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".

Дзюба провел в текущем чемпионате России 16 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.