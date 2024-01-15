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    Сенегал — Гамбия смотреть онлайн

    15.01.2024 в 17:00 начнется матч в группе C футбольного кубка Африки-2023 Сенегал — Гамбия

    Футбол Кубок Африки-2023 Сборная Сенегала Календарь Кубка Африки
    В 17:00 15.01.2024 Сенегал и Гамбия начнут матч в группе C футбольного кубка Африки-2023.

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    Сенегал — Гамбия

    Последний матч между собой: Гамбия — Сенегал 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сенегал» — «Гамбия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Сенегал»).

    Трансляция

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