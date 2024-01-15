Сенегал сыграет с Гамбией в рамках 1-го тура Кубка Африки. Матч пройдет 15 января, начало — в 17:00 мск. Сенегал — Гамбия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Сенегал

Сенегальская национальная команда является действующим победителем турнира и будет делать все, что сохранить титул у себя. Квалификацию команда смогла пройти без особых проблем. Сенегал смог набрать четырнадцать очков в своей группе из восемнадцати возможных.

Главная команда Сенегала смогла обойти в своем квартете сборные Мозамбика, Бенина и Руанды, пробившись на Кубок африканских наций с первого места. Теперь «львы теранги» являются одними из главных фаворитов на победу и в этом турнире. Еще бы — с таким-то составом.

Коэффициенты матча Сенегал — Гамбия 1X2Новым игрокам 1.304.7014.00Бонус$9500

В конце прошлого года сенегальцы начали борьбу за выход на чемпиона мира. Сборная Сенегала смога переиграть Южный Судан (4:0) и сыграла вничью с Того (0:0). Также соперниками подопечных Алиу Сиссе являются ДР Конго, Судан и Мавритания. Только лучшая команда группы напрямую выходит на главный турнир четырехлетия.

Прогнозы на Кубок Африки

8 января Сенегал в товарищеском матче смог победить Нигер (1:0), а в октябре прошлого года также провел два спарринга, переиграв Камерун (1:0) и уступив Алжиру (0:1).

Гамбия

Национальная команда Гамбии является менее титулованной и известной. Гамбийцы ни разу не играли на чемпионате мира, а на Кубке африканских сыграет только во второй раз. Впервые это было в прошлом соревновании, когда команда даже смогла дойти до четвертьфинальной стадии, где уступила Камеруну (0:2).

Квалификацию на Кубок Африки Гамбия прошла более сложно, нежели Сенегал. Гамбийская национальная команда набрал десять баллов в шести встречах. Она пропустила вперед Мали, но обошла Конго и Южный Судан, пробившись на главный турнир континента со второго места.

Последними матчами главной команды Гамбии были спарринги с Бурунди (2:3) и Кот-д'Ивуаром (0:2) в ноябре прошлого года. Сборная Гамбии точно не считается фаворитом турнира. Более того, ей будет сложно даже побороться за выход из группы, где также находятся Камерун и Гвинея.

На прошлом КАН подопечные Тома Саинтфита стали вторыми в группе с Мали, Тунисом и Мавританией, затем смогли сломить сопротивление Гвинеи (1:0) в первом раунде плей-офф, но после этого проиграли грозному Камеруну.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Сенегалу, на победу которого предлагают поставить за 1.30.

На викторию Гамбии дают 13.50, ничья оценена в 4.80.

Поставим на то, что Гамбия не сможет поразить ворота Сенегала.

Также сделаем ставку на то, что Сенегал выиграет минимум в два мяча.