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    Сенегал начнет Кубок Африки с уверенной победы

    Сенегал — Гамбия. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Кубок Африки, 15 января 2024 года

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    Садио Мане (сборная Сенегала)
    Сенегал сыграет с Гамбией в рамках 1-го тура Кубка Африки. Матч пройдет 15 января, начало — в 17:00 мск. Сенегал — Гамбия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа C 15 Января 2024 года
    Сенегал
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    •  Сенегал 17:00 Гамбия Гамбия
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    Сенегал

    Сенегальская национальная команда является действующим победителем турнира и будет делать все, что сохранить титул у себя. Квалификацию команда смогла пройти без особых проблем. Сенегал смог набрать четырнадцать очков в своей группе из восемнадцати возможных.

    Главная команда Сенегала смогла обойти в своем квартете сборные Мозамбика, Бенина и Руанды, пробившись на Кубок африканских наций с первого места. Теперь «львы теранги» являются одними из главных фаворитов на победу и в этом турнире. Еще бы — с таким-то составом.

    Коэффициенты матча Сенегал — Гамбия

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    В конце прошлого года сенегальцы начали борьбу за выход на чемпиона мира. Сборная Сенегала смога переиграть Южный Судан (4:0) и сыграла вничью с Того (0:0). Также соперниками подопечных Алиу Сиссе являются ДР Конго, Судан и Мавритания. Только лучшая команда группы напрямую выходит на главный турнир четырехлетия.

    Прогнозы на Кубок Африки

    8 января Сенегал в товарищеском матче смог победить Нигер (1:0), а в октябре прошлого года также провел два спарринга, переиграв Камерун (1:0) и уступив Алжиру (0:1).

    Гамбия

    Национальная команда Гамбии является менее титулованной и известной. Гамбийцы ни разу не играли на чемпионате мира, а на Кубке африканских сыграет только во второй раз. Впервые это было в прошлом соревновании, когда команда даже смогла дойти до четвертьфинальной стадии, где уступила Камеруну (0:2).

    Квалификацию на Кубок Африки Гамбия прошла более сложно, нежели Сенегал. Гамбийская национальная команда набрал десять баллов в шести встречах. Она пропустила вперед Мали, но обошла Конго и Южный Судан, пробившись на главный турнир континента со второго места.

    Последними матчами главной команды Гамбии были спарринги с Бурунди (2:3) и Кот-д'Ивуаром (0:2) в ноябре прошлого года. Сборная Гамбии точно не считается фаворитом турнира. Более того, ей будет сложно даже побороться за выход из группы, где также находятся Камерун и Гвинея.

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    • На прошлом КАН подопечные Тома Саинтфита стали вторыми в группе с Мали, Тунисом и Мавританией, затем смогли сломить сопротивление Гвинеи (1:0) в первом раунде плей-офф, но после этого проиграли грозному Камеруну.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Сенегалу, на победу которого предлагают поставить за 1.30.

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    На викторию Гамбии дают 13.50, ничья оценена в 4.80.

    Поставим на то, что Гамбия не сможет поразить ворота Сенегала.

    Также сделаем ставку на то, что Сенегал выиграет минимум в два мяча.

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    Сенегал — Гамбия: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на футбол. Сенегал начнет Кубок Африки с уверенной победы
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