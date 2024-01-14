2-й таймМанчестер Юнайтед — ТоттенхэмОнлайн
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    Ланс — ПСЖ смотреть онлайн

    14.01.2024 в 22:45 начнется матч в Лиге 1 Ланс — ПСЖ

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    В 22:45 14.01.2024 Ланс и ПСЖ начнут матч в Лиге 1.

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    Ланс — ПСЖ

    Последний матч между собой: ПСЖ — Ланс 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ланс» — «ПСЖ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.38.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ланс»).

    Трансляция

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