«Ланс» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 14 января, начало — в 22:45 мск. «Ланс» — ПСЖ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ланс»

Эта команда текущий сезон проводит без особого блеска. Нынешнее 7 место в таблице для «Ланса» не назовешь успехом.

Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. В 17 поединках Лиги 1 «Ланс» настрелял всего 21 мяч.

Коэффициенты матча Ланс — ПСЖ 1X2Новым игрокам 3.754.001.87Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ланс» в серии пенальти вылетел из Кубка Франции от «Монако».

Все прогнозы на Лигу 1

Пока не столь результативен один из лидеров «Ланса» Флориан Сотока. В его активе всего три результативных выстрела в чемпионате.

А вот матчи с парижанами для команды складываются традиционно проблематично. Из пяти последних очных поединков проиграно два при одной виктории.

ПСЖ

Эта команда нынешний сезон проводит привычно мощно. ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 5 очков.

С атакой у парижан как всегда полный порядок. В 17 матчах Лиги 1 команда Луиса Энрике наколотила 42 мяча.

В своем последнем поединке ПСЖ добыл яркую победу. В Кубке Франции команда смела с газона провинциальный «Ревель» (9:0).

До того парижане добыли еще и Суперкубок Франции. ПСЖ легко и непринужденно переиграл «Тулузу» (2:0).

В трех своих последних матчах команда Луиса Энрике добыла победы. Парижане, при всех своих переменах, явно сильнее всех в лиге.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.94.

На викторию «Ланса» дают — 3.96, ничья оценена — в 4.06.

Парижане сейчас выглядят весьма привлекательно, и наверняка начнут встречу активно .

Наш прогноз — Победа ПСЖ в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.42.