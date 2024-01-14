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    Парижане быстро найдут бреши в обороне «Ланса»

    «Ланс» — ПСЖ. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Лига 1, 14 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — ПСЖ
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    Килиан Мбаппе
    «Ланс» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 14 января, начало — в 22:45 мск. «Ланс» — ПСЖ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 14 Января 2024 года
    Ланс
  • Ланс
    •  Ланс 22:45 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Ланс»

    Эта команда текущий сезон проводит без особого блеска. Нынешнее 7 место в таблице для «Ланса» не назовешь успехом.

    Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. В 17 поединках Лиги 1 «Ланс» настрелял всего 21 мяч.

    Коэффициенты матча Ланс — ПСЖ

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  • 3.754.001.87Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ланс» в серии пенальти вылетел из Кубка Франции от «Монако».

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    Пока не столь результативен один из лидеров «Ланса» Флориан Сотока. В его активе всего три результативных выстрела в чемпионате.

    А вот матчи с парижанами для команды складываются традиционно проблематично. Из пяти последних очных поединков проиграно два при одной виктории.

    ПСЖ

    Эта команда нынешний сезон проводит привычно мощно. ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 5 очков.

    С атакой у парижан как всегда полный порядок. В 17 матчах Лиги 1 команда Луиса Энрике наколотила 42 мяча.

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    • В своем последнем поединке ПСЖ добыл яркую победу. В Кубке Франции команда смела с газона провинциальный «Ревель» (9:0).

    До того парижане добыли еще и Суперкубок Франции. ПСЖ легко и непринужденно переиграл «Тулузу» (2:0).

    В трех своих последних матчах команда Луиса Энрике добыла победы. Парижане, при всех своих переменах, явно сильнее всех в лиге.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.94.

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    На викторию «Ланса» дают — 3.96, ничья оценена — в 4.06.

    Парижане сейчас выглядят весьма привлекательно, и наверняка начнут встречу активно.

    Наш прогноз — Победа ПСЖ в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.42.

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    «Ланс» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на футбол. Парижане быстро найдут бреши в обороне «Ланса»
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