1-й таймМанчестер Юнайтед — ТоттенхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед»«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Онлайн
  • 20:05
    • Овечкин пропустит еще один матч «Вашингтона»
  • 19:23
    • Шайба Кагарлицкого принесла победу «Ак Барсу» в дерби
  • 19:23
    • «Северсталь» одолела СКА
  • 19:06
    • Вернер в стартовом составе «Тоттенхэма» на матч с «МЮ»
  • 17:36
    • Чистяков стал игроком «Сочи»
    Все новости спорта

    «Кальяри» одержал волевую победу над «Болоньей»

    «Кальяри» — «Болонья»: счет матча 2:1 (1:1), обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Кальяри Болонья
    В матче 20-го тура итальянской Серии А «Кальяри» на своем поле обыграл «Болонью» со счетом 2:1.

    Андреа Петанья
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андреа Петанья

    На 24-й минуте лидер гостей Рикардо Орсолини с передачи Штефана Поша вывел свою команду вперед.

    Спустя семь минут нападающий Андреа Петанья забил свой первый мяч за «Кальяри». Голевую передачу ему отдал Альберто Доссена.

    В середине второго тайма центральный защитник «Болоньи» Рикардо Калафьори забил гол в собственные ворота. Счет стал 2:1 в пользу «Кальяри».

    Футбол. Италия. Серия А
    Кальяри — Болонья 2:1
    Голы: 0:1 Риккардо Орсолини (24'), 1:1 Андреа Петанья (31'), 2:1 Риккардо Калафьори (автогол) (69') Кальяри: Симоне Скуффет, Габриэле Цаппа, Матеуш Ветеска, Томмазо Ауджелло (Paulo Daniel Dentello Azzi, 46'), Сулемана, Наитан Нандес (Алессандро ди Пардо, 82'), Николас Виола (Якуб Янкто, 86'), Андреа Петанья (Леонардо Паволетти, 90'), Alberto Dossena, Matteo Prati, Antoine Makoumbou (Алессандро Дейола, 90') Болонья: Лукаш Скорупски, Виктор Кристансен (Хараламбос Ликояннис, 66'), Риккардо Калафьори, Джон Лукуми, Стефан Пош, Кацпер Урбаньски, Льюис Фергюсон, Михел Эбишер (Giovanni Fabbian, 66'), Ремо Фройлер, Сидней ван Хойдонк (Никола Моро, 78'), Риккардо Орсолини Предупреждения: Стефан Пош (3'), Наитан Нандес (45 + 2'), Alberto Dossena (45 + 2'), Риккардо Калафьори (88'), Матеуш Ветеска (90')

    В следующем матче «Кальяри» сыграет в гостях с «Фрозиноне».

    Календарь и таблица Серии А

    «Болонья» будет играть на выезде с «Миланом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Командам не хватит 90 минут?!
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • Разгромит ли Египет Мозамбик?
  • Египет — Мозамбик. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Парижане быстро найдут бреши в обороне «Ланса»
  • «Ланс» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 14 января
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Египет — Мозамбик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Ланс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Автомобилист — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шнайдер — Паолини
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Александрова — Зигемунд
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •  4.43
  • Экспресс дня 15 января
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры