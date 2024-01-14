«Кальяри» — «Болонья»: счет матча 2:1 (1:1), обзор голов

В матче 20-го тура итальянской Серии Ана своем поле обыгралсо счетом 2:1.

На 24-й минуте лидер гостей Рикардо Орсолини с передачи Штефана Поша вывел свою команду вперед.

Спустя семь минут нападающий Андреа Петанья забил свой первый мяч за «Кальяри». Голевую передачу ему отдал Альберто Доссена.

В середине второго тайма центральный защитник «Болоньи» Рикардо Калафьори забил гол в собственные ворота. Счет стал 2:1 в пользу «Кальяри».

Футбол. Италия. Серия А Кальяри — Болонья 2:1 Голы: 0:1 Риккардо Орсолини (24'), 1:1 Андреа Петанья (31'), 2:1 Риккардо Калафьори (автогол) (69') Кальяри: Симоне Скуффет, Габриэле Цаппа, Матеуш Ветеска, Томмазо Ауджелло (Paulo Daniel Dentello Azzi, 46'), Сулемана, Наитан Нандес (Алессандро ди Пардо, 82'), Николас Виола (Якуб Янкто, 86'), Андреа Петанья (Леонардо Паволетти, 90'), Alberto Dossena, Matteo Prati, Antoine Makoumbou (Алессандро Дейола, 90') Болонья: Лукаш Скорупски, Виктор Кристансен (Хараламбос Ликояннис, 66'), Риккардо Калафьори, Джон Лукуми, Стефан Пош, Кацпер Урбаньски, Льюис Фергюсон, Михел Эбишер (Giovanni Fabbian, 66'), Ремо Фройлер, Сидней ван Хойдонк (Никола Моро, 78'), Риккардо Орсолини Предупреждения: Стефан Пош (3'), Наитан Нандес (45 + 2'), Alberto Dossena (45 + 2'), Риккардо Калафьори (88'), Матеуш Ветеска (90')

В следующем матче «Кальяри» сыграет в гостях с «Фрозиноне».

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«Болонья» будет играть на выезде с «Миланом».