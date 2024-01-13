Юран: Севикян только потеряет от перехода в «Ференцварош»

Главный тренерпрокомментировал информацию о переходе полузащитника команды

«Обычно в таких случаях футболист подходит и ставит в известность тренера: "Хочу поехать, попробовать". А у нас с Эдгаром до сих пор даже разговора не было. Он приехал на сборы, спокойно тренировался — и вдруг такая новость. О его уходе я узнал из прессы. Подробности выяснял у генерального директора и председателя совета директоров.

Как я понимаю, это не игрока решение. Вокруг этого перехода сейчас много шума, но ничего страшного для нас не произошло. Все пишут: потеря, а я считаю, что никакой потери нет. Севикян концовку чемпионата перед зимней паузой слабенько провёл. А у нас сейчас футболисты пришли даже получше.

Сам Эдгар от этого только потеряет. Чемпионат Венгрии слабее российского, а ему ещё нужно будет влиться в коллектив, адаптироваться в игровом плане. Я говорил раньше и сейчас считаю, что ему стоило доиграть у нас до конца чемпионата, окрепнуть и только потом двигаться дальше, если будут варианты. Я бы понял, если бы он пошёл в "Краснодар" или ЦСКА, а чемпионат Венгрии, "Ференцварош"… Не знаю. Но раз приняли такое решение — ради бога», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

В текущем сезоне Севикян провел в чемпионате России 18 матчей и забил четыре мяча. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в переходе Севикяна заинтересован французский «Нант».