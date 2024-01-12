«Милан» — «Фрозиноне»: счет матча 4:0 (2:0), обзор голов

Туринскийне оставил шансовв четвертьфинале Кубка Италии, разгромив его со счетом 4:0.

Уже на 11-й минуте польский нападающий Аркадиуш Милик открыл счет с пенальти.

В конце первого тайма он оформил дубль с передачи Уэстона Маккенни.

На 48-й минуте Милик сделал хет-трик, ассистентом в этом эпизоде выступил Мануэль Локателли.

В середине второго тайма четвертый гол туринцев забил молодой турецкий форвард Кенан Йилдиз.

Футбол. Италия. Кубок Ювентус — Фрозиноне 4:0 Голы: 1:0 Аркадиуш Милик (пенальти) (11'), 2:0 Аркадиуш Милик (38'), 3:0 Аркадиуш Милик (48'), 4:0 Кенан Йылдыз (61') Ювентус: Маттиа Перин, Федерико Гатти, Бремер, Данило, Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли (Ханс Николусси Кавилья, 62'), Фабио Миретти (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 62'), Филип Костич, Кенан Йылдыз (Joseph Nonge, 78'), Тимоти Уэа (Андреа Камбьязо, 71'), Аркадиуш Милик (Душан Влахович, 62') Фрозиноне: Микеле Черофолини, Поль Лирола (Кевин Бонифаци, 79'), Симоне Романьоли, Калеб Околи, Арийон Ибрахимович (Матиас Соуле, 46'), Абдау Харрауи (Francesco Gelli, 60'), Лука Маццители (Enzo Barrenechea, 60'), Марко Брешианини, Кайо Жорже (Walid Cheddira, 79'), Luca Garritano, Mateus Lusuardi Предупреждения: Мануэль Локателли (20'), Филип Костич (32'), Федерико Гатти (72')

В полуфинале Кубка Италии «Ювентус» сыграет с «Лацио», который в четвертьфинале победил «Рому».