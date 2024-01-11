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    Барселона — Осасуна смотреть онлайн

    11.01.2024 в 22:00 начнется матч в Суперкубоке Испании Барселона — Осасуна

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Барселона Осасуна
    В 22:00 11.01.2024 Барселона и Осасуна начнут матч в Суперкубоке Испании.

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    Барселона — Осасуна

    Последний матч между собой: Осасуна — Барселона 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Осасуна» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Барселона»).

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Барселона — Осасуна.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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