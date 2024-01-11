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    «Барселона» и «Осасуна» забьют друг другу?!

    «Барселона» — «Осасуна». Ставка (к. 1.85) и прогноз на Суперкубок Испании 11 января 2024 года

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    «Барселона»
    «Барселона» — «Осасуна». Матч пройдет в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании 11 января, начало — 22:00 (мск) «Барселона» — «Осасуна»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Суперкубок 11 Января 2024 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Осасуна Осасуна
  • Памплона
    •

    «Барселона»

    Коллектив из Барселоны набрал 41 очко по итогам первых девятнадцати туров. «Блаугранас» отлично стартовали в новом сезоне Примеры, проиграв только две игры. Они выиграли двенадцать матчей и пять раз сыграли вничью. Каталонцы смогли 36 раз поразить ворота соперника и 22 раза пропустили в свои.

    Таким образом, «сине-гранатовые» расположились на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Реала» и «Жироны» на семь пунктов. Несмотря на это, команда из столицы Каталонии все равно остается одной из фаворитов на то, чтобы защитить титул и выиграть чемпионат.

    Коэффициенты матча Барселона — Осасуна

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    Также «Барселона» провела уже шесть матчей в Лиге чемпионов. Подопечные Хави обменялись победами с «Шахтером» (2:1, 0:1) и «Антверпен» (5:0, 2:3) и дважды переиграли «Порту» (1:0, 2:1). Они досрочно вышли в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.

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    В последней игре команда из одноименного города переиграла «Барбастро» (3:2) в Кубке Испании. До этого каталонцы смогли одолеть «Лас-Пальмас» (2:1) и «Альмерию» (3:2) в чемпионате, а также сыграли вничью с «Валенсией» (1:1).

    «Осасуна»

    «Красные» продолжают быть середняком испанской Примеры. Команда из Памплоны по итогам девятнадцати туров располагаются на двенадцатой строчке в турнирной таблице. У памплонцев на данный момент 22 пункта в активе.

    «Осасуна» сейчас на десять пунктов отстает от «Реала Сосьедад», который находится в зоне еврокубков, а также на семь баллов опережает «Кадис», который находится в зоне вылета. Подопечные Ягобы Аррасате 22 раза забили в ворота соперника и 29 раз пропустили в свои.

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    • Также памплонский коллектив уже стартовал в Кубке Испании. Команда смогла на выезде только в дополнительное время вырвать победу в скромного «Кастельона». Теперь же «Осасуна» сыграет с «Реалом Сосьедад» за выход в полуфинал.

    В последней игре чемпионата «красные» в родных стенах переиграли «Альмерию» (1:0), а до этого на выезде оказались слабее «Мальорки» (2:3). Перед этим же команда сломила сопротивление «Райо Вальекано» (1:0) и сыграла вничью с «Кадисом» (1:1) и «Реалом Сосьедад» (1:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение каталонцам. На победу «Барселоны» предлагают поставить за 1.42.

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    На викторию «Осасуны» дают 7.20, ничья оценена в 5.10.

    Прогноз: обе команды смогут забить.

    Также рискнем и сделаем ставку на то, что команды не выявят сильнейшего в основное время.

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    «Барселона» — «Осасуна»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 11.01.2024. Прогнозы на футбол. «Барселона» и «Осасуна» забьют друг другу?!
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