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    Тоуни: Я должен отблагодарить клуб за поддержку

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    Форвард английского «Брентфорда» Айвен Тоуни сообщил, что должен поблагодарить «пчел» за поддержку в сложный период, когда он получил дисквалификацию за ставки на восемь месяцев.

    Айвен Тоуни
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    Айвен Тоуни

    «Все знают, что "Брентфорд" — это семейный клуб, люди внутри клуба вели себя потрясающе по отношению ко мне. Я не могу выразить им достаточно благодарности, особенно болельщикам. Они тоже поддерживали меня с первых минут. Так что, похоже, мне есть за что отплатить им.

    Сейчас у "Брентфорда" есть определённые проблемы, так что когда я вернусь, я постараюсь помочь им. Не могу дождаться этого момента», — цитирует Тони Sky Sports.

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    • В мае 2023 года Айвен Тоуни был дисквалифицирован на 8 месяцев из-за нарушения регламента о ставках. Она истекает 16 января. В прошлом сезоне нападающий сыграл 35 матчей за «пчел», забил 21 гол.

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