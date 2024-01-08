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    Тенерифе — Лас-Пальмас смотреть онлайн

    08.01.2024 в 00:00 начнется матч в испанском Кубке Дель Рей Тенерифе — Лас-Пальмас

    Футбол Кубок Испании Лас-Пальмас
    В 00:00 08.01.2024 Тенерифе и Лас-Пальмас начнут матч в испанском Кубке Дель Рей.

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    Тенерифе — Лас-Пальмас

    Последний матч между собой: Тенерифе — Лас-Пальмас 4:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тенерифе» — «Лас-Пальмас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лас-Пальмас»).

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