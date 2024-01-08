«Тенерифе» — «Лас-Пальмас». Матч пройдет в рамках 1/16 финала Кубка Испании 8 января, начало — 00:00 (мск). «Тенерифе» — «Лас-Пальмас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Тенерифе»

«Канарейки» успешно преодолели два круга в Кубке Испании. Сначала была обыграна в гостях «Компостела» со счетом 1:0, а затем на выезде был успех с «Депортиво», но лишь в серии дополнительного времени.

Основное время завершилось вничью со счетом 1:1. Соперник первым открыл счет в начале матча, а «Тенерифе» смог сравнять в середине второго тайма, переведя игру в овертайм. Там команда Асьера Гаритано забила второй мяч, но «Депортиво» смог почти сразу восстановить статус-кво.

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Но «Тенерифе» этот гол не сломил, команда смогла устроить финальный штурм и поразила ворота соперника на 120+1 минуте, сделав счет 3:2 в свою пользу. Решающий мяч на счету Серхио Гонсалеса, имеющий немалый опыт выступления в Ла Лиге.

Сейчас «Тенерифе» выступает в Сегунде, где идет на девятом месте с 31 очком и неплохими перспективами забраться выше. В последнем туре команда сыграла вничью в гостях против лидера чемпионата «Леганеса» (1:1).

«Лас-Пальмас»

Подопечные Франсиско Гарсии Пименты очень неплохо выступают в этом сезоне. Сейчас они идут в испанской Примере на десятом месте с 25 очками. В последнем туре команда потерпела поражение от «Барселоны» со счетом 1:2.

«Лас-Пальмас» выглядел ничуть не хуже именитого соперника, играл на равных, первым открыл счет, но не смог удержать преимущество, пропустив два гола после перерыва. Причем, решающий мяч был забит каталонцами на 90+3 минуте.

Календарь и таблица испанской Примеры

Команда сейчас испытывает небольшой спад. В трех последних матчах «Лас-Пальмас» смог набрать всего одно очко, сыграв вничью на своем поле с «Кадисом» (1:1).

В Кубке Испании «Лас-Пальмас» успешно преодолел два этапа. В первом круге был обыгран «Манакор» в гостях со счетом 3:0, зато с другим любительским клубом «Туделано» пришлось повозиться, лишь в дополнительное время удалось сломить сопротивление (3:2).

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры не отдают явного предпочтения ни одной из команд. На победу «Тенерифе» дают 3,0, а на «Лас-Пальмас» — 2,80. Ничья оценивается в 2,90.

Обе команды в данный момент находятся не в лучших кондициях, плохо провели последние матчи. Тем не менее, мы считаем, что класс «Лас-Пальмаса» заметно выше и он должен пройти дальше по турнирной сетке.

На наш взгляд, неплохим вариантом для прогноза и ставки будет победа «Лас-Пальмаса» с форой 0 за 1,82.

Любители рисковать могут взять ставку на чистую победу «Лас-Пальмаса» за 2,80.