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    «Лас-Пальмас» подтвердит свой уровень

    «Тенерифе» — «Лас-Пальмас». Ставка (к. 1,82) и прогноз на Кубок Испании 8 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тенерифе» — «Лас-Пальмас»
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    Франсиско Гарсия Пимента — открытие этого сезона Примеры
    «Тенерифе» — «Лас-Пальмас». Матч пройдет в рамках 1/16 финала Кубка Испании 8 января, начало — 00:00 (мск). «Тенерифе» — «Лас-Пальмас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 08 Января 2024 года
    Тенерифе
  • Испания. Кубок Дель Рей
    •  Тенерифе 00:00 Лас-Пальмас Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    «Тенерифе»

    «Канарейки» успешно преодолели два круга в Кубке Испании. Сначала была обыграна в гостях «Компостела» со счетом 1:0, а затем на выезде был успех с «Депортиво», но лишь в серии дополнительного времени.

    Основное время завершилось вничью со счетом 1:1. Соперник первым открыл счет в начале матча, а «Тенерифе» смог сравнять в середине второго тайма, переведя игру в овертайм. Там команда Асьера Гаритано забила второй мяч, но «Депортиво» смог почти сразу восстановить статус-кво.

    Коэффициенты матча Тенерифе — Лас-Пальмас

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    Но «Тенерифе» этот гол не сломил, команда смогла устроить финальный штурм и поразила ворота соперника на 120+1 минуте, сделав счет 3:2 в свою пользу. Решающий мяч на счету Серхио Гонсалеса, имеющий немалый опыт выступления в Ла Лиге.

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    • Сейчас «Тенерифе» выступает в Сегунде, где идет на девятом месте с 31 очком и неплохими перспективами забраться выше. В последнем туре команда сыграла вничью в гостях против лидера чемпионата «Леганеса» (1:1).

    «Лас-Пальмас»

    Подопечные Франсиско Гарсии Пименты очень неплохо выступают в этом сезоне. Сейчас они идут в испанской Примере на десятом месте с 25 очками. В последнем туре команда потерпела поражение от «Барселоны» со счетом 1:2.

    «Лас-Пальмас» выглядел ничуть не хуже именитого соперника, играл на равных, первым открыл счет, но не смог удержать преимущество, пропустив два гола после перерыва. Причем, решающий мяч был забит каталонцами на 90+3 минуте.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Команда сейчас испытывает небольшой спад. В трех последних матчах «Лас-Пальмас» смог набрать всего одно очко, сыграв вничью на своем поле с «Кадисом» (1:1).

    В Кубке Испании «Лас-Пальмас» успешно преодолел два этапа. В первом круге был обыгран «Манакор» в гостях со счетом 3:0, зато с другим любительским клубом «Туделано» пришлось повозиться, лишь в дополнительное время удалось сломить сопротивление (3:2).

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры не отдают явного предпочтения ни одной из команд. На победу «Тенерифе» дают 3,0, а на «Лас-Пальмас» — 2,80. Ничья оценивается в 2,90.

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    Обе команды в данный момент находятся не в лучших кондициях, плохо провели последние матчи. Тем не менее, мы считаем, что класс «Лас-Пальмаса» заметно выше и он должен пройти дальше по турнирной сетке.

    На наш взгляд, неплохим вариантом для прогноза и ставки будет победа «Лас-Пальмаса» с форой 0 за 1,82.

    Любители рисковать могут взять ставку на чистую победу «Лас-Пальмаса» за 2,80.

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    «Тенерифе» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка (1.82 с форой 0), статистика, коэффициенты матча 08.01.2024. Прогнозы на футбол. «Лас-Пальмас» подтвердит свой уровень
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