Защитник «Челси» перейдет в дортмундскую «Боруссию»

Защитник «Челси»близок к переходу в дортмундскую

«Боруссия» возьмет 21-летнего футболиста в аренду до июня 2024 года, сообщает Sky Sport DE.

Источник отмечает, что клубы уже достигли устного соглашения о трансфере нидерландского игрока.

Transfermarkt оценивает стоимость Маатсена в 20 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, ранее стало известно, что вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо вернется в «Боруссию».