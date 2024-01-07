Гол Кузяева вывел «Гавр» в следующий раунд Кубка Франции

«Гавр» на своем поле победил «Кан» со счетом 2:1.
На 16-й минуте счет открыл хавбек хозяев Антуан Жужу. «Кан» быстро ответил голом Годсона Кереме. Но на 43-й минуте россиянин Далер Кузяев нанес точный удар по воротам соперника и вывел «Гавр» в 1/8 финала Кубка Франции.
Футбол. Франция. Кубок
Гавр — Кан 2:1
Голы: 1:0 Антуан Жужу (16'), 1:1 Godson Kyeremeh (26'), 2:1 Далер Кузяев (43')
«Генгам» дома проиграл «Ренну» — 0:2.
Дубль в составе бретонцев оформил Арно Калимуэндо.
Футбол. Франция. Кубок
Генгам — Ренн 0:2
Голы: 0:1 Арно Калимуэндо (45'), 0:2 Арно Калимуэндо (57')
Любительский «Понтарлье» уступил «Лиону» — 0:3.
В составе «ткачей» забивали Райан Шерки, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Александр Ляказетт.
Футбол. Франция. Кубок
CA Pontarlier — Лион 0:3
Голы: 0:1 Райан Шерки (45'), 0:2 Эйнсли Мэйтленд-Найлс (52'), 0:3 Александр Ляказетт (56')
Наконец «Тионвиль» уступил с минимальным счетом «Марселю» — 0:1.
Единственный мяч на счету Патрика Обамеянга.
Футбол. Франция. Кубок
Thionville Lusitanos — Марсель 0:1
Гол: 0:1 Пьер-Эмерик Обамеянг (62')