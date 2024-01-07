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    Гол Кузяева вывел «Гавр» в следующий раунд Кубка Франции

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Кан Гавр Генгам Ренн Лион Марсель
    Завершились четыре матча Кубка Франции у участием команд Лиги 1. В матче «Гавра» победный гол на счету Далера Кузяева.

    «Гавр»     на своем поле победил «Кан» со счетом 2:1.

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    На 16-й минуте счет открыл хавбек хозяев Антуан Жужу. «Кан» быстро ответил голом Годсона Кереме. Но на 43-й минуте россиянин Далер Кузяев нанес точный удар по воротам соперника и вывел «Гавр» в 1/8 финала Кубка Франции.

    Футбол. Франция. Кубок
    Гавр — Кан 2:1
    Голы: 1:0 Антуан Жужу (16'), 1:1 Godson Kyeremeh (26'), 2:1 Далер Кузяев (43')

    «Генгам» дома проиграл «Ренну» — 0:2.

    Дубль в составе бретонцев оформил Арно Калимуэндо.

    Футбол. Франция. Кубок
    Генгам — Ренн 0:2
    Голы: 0:1 Арно Калимуэндо (45'), 0:2 Арно Калимуэндо (57')

    Любительский «Понтарлье» уступил «Лиону» — 0:3.

    В составе «ткачей» забивали Райан Шерки, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Александр Ляказетт.

    Футбол. Франция. Кубок
    CA Pontarlier — Лион 0:3
    Голы: 0:1 Райан Шерки (45'), 0:2 Эйнсли Мэйтленд-Найлс (52'), 0:3 Александр Ляказетт (56')

    Наконец «Тионвиль» уступил с минимальным счетом «Марселю» — 0:1.

    Единственный мяч на счету Патрика Обамеянга.

    Футбол. Франция. Кубок
    Thionville Lusitanos — Марсель 0:1
    Гол: 0:1 Пьер-Эмерик Обамеянг (62')
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