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    Почеттино: Это лишь вопрос времени, когда «Челси» начнет добиваться успеха

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино после крупной победы над «Престоном» (4:0) в Кубке Англии смотрит на будущее с позитивом.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Мы — "Челси", и это огромная ответственность. Конечно, мне это нравится. Да, мы испытываем давление. Но я тренер, который любит побеждать и быть конкурентоспособным. В то же время нам нужно уделять внимание молодым игрокам, чтобы они могли совершенствоваться и набираться опыта.

    Нам нужно найти баланс. Это лишь вопрос времени, когда команда начнет добиваться успеха (в АПЛ). Мы обладаем необходимым качествами. Этой команде есть куда расти», — сказал Почеттино BBC Sport.

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    • После победы над «Престоном» «синие» вышли в 1/16 финала Кубка Англии. В английской Премьер-лиге «Челси» занимает 10-е место в таблице с 28-ю очками в активе.

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