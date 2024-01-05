Football Insider: Боруссия сможет выкупить Санчо за € 29 млн

По данным Football Insider, дортмундская «Боруссия» может выкупить трансфер английского вингераза € 29 млн в любой момент.

Ожидается, что 22-летний игрок должен присоединиться на правах аренды к немецкому клубу в ближайшее время и будет играть там до конца сезона-2023/2024.

Согласно условиям договора «Боруссия» будет платить Санчо только половину его заработной платы.

Напомним, что 22-летний англичанин был выведен главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом из основного состава в августе 2023 года. В этом сезоне он провел только три матча за манкунианцев.

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Джейдон Санчо провел несколько сезонов за «Боруссию», где сделал себе имя и был ведущим игроком. В 2021 году он перебрался в «МЮ».