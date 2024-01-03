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    «Реал» — «Мальорка». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 19-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой»

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    Лука Модрич и Браим Диас
    Лидер турнирной таблицы Ла Лиги «Реал» дома сыграет с «Мальоркой» в рамках 19-го тура. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 21:15 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Реал»

    «Сливочные» имеют столько же очков, сколько и «Жирона» (по 45), но опережают конкурента по дополнительным показателям, возглавляя турнирную таблицу. На счету «Реала» 14 побед, 3 ничьи и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 39:11.

    Мадридский клуб подходит к матчу с «Мальоркой» с серией из 17 матчей без поражений во всех турнирах. За этот период подопечные Карло Анчелотти одержали 14 побед и 3 раза сыграли вничью.

    «Реал» выиграл два последних матча в Ла Лиге с общей разницей мячей 5:1. Сначала «сливочные» дома не оставили шансов «Вильярреалу» (4:1), а в заключительном туре перед новым годом с минимальным счетом одолели на выезде «Алавес» (1:0).

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    «Мальорка»

    «Мальорка» занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 18 очков в 18-ти матчах. На счету команды 3 победы, 9 ничьих и 6 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 17:22.

    «Красно-черные» набрали неплохой ход и не проигрывают на протяжении шести матчей во всех турнирах. За этот период одержали 3 победы и столько же раз сыграли вничью.

    В крайнем туре «Мальорка» дома одержала верх над «Осасуной» со счетом 3:2. До этого подопечные Хавьера Агирре разошлись миром в безголевой ничьей с «Альмерией» в гостях (0:0).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне Ла Лиги команды обменялись домашними победами — 4:1 в Мадриде и 1:0 в Пальма-де-Мальорке. Всего в 10-ти последних матчах на счету «Реала» 8 побед, «красно-черные» праздновали успех в 2-х случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Мальорка» с коэффициентом 1.78.

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