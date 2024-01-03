«Реал Мадрид» — «Мальорка». Матч пройдет в рамках 19-го тура испанской Примеры, начало — 21:15 (мск). «Реал» Мадрид — «Мальорка»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Реал Мадрид»

Главной новостью последней недели стало окончание эпопеи с контрактом Карло Анчелотти. Итальянский специалист продлил соглашение со «сливочными» и продолжит политику обновления и омоложения состава.

Сейчас мадридский «Реал» в чемпионате лидирует вместе с «Жироной», набрав по 45 очков. От ближайших преследователей в лице мадридского «Атлетико» и «Барселоны» отрыв составляет уже 7 баллов.

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В последнем туре королевский клуб с огромным трудом смог победить на выезде «Алавес» со счетом 1:0, забив единственный мяч на 90+2 минуте. Отличился ветеран Лукас Васкес нетипичным для себя ударом головой.

Календарь и таблица испанской Примеры

В этой встрече 32-летний старожил клуба вышел в стартовом составе и провел довольно неплохой матч, постоянно нагнетая остроту на своем фланге. В целом же «Реал» сейчас играет очень неровно, часто испытывает проблемы с аутсайдерами.

«Мальорка»

Подопечные опытного мексиканского тренера Хавьера Агирре идут в Примере на 14-м месте с 18 очками. От зоны вылета отрыв составляет всего пять очков.

В 18-м туре «Мальорка» провела очень яркий поединок против «Осасуны», который завершился победой со счетом 3:2. В этой игре команда Агирре первой пропустила мяч, но нашла в себе силы сразу отыграться.

Гол забил серб Матия Настасич, игравший в свое время в топ-клубах АПЛ и Серии А. Затем «Мальорка» еще дважды смогла поразить ворота соперника в начале второго тайма. Это удалось сделать Дани Родригесу и Антонио Райло.

Команда с Канарских островов играет в довольно прагматичный футбол, который свойственен почти всем командам Агирре, не очень много забивает, еще меньше пропускает. Игра против «Осасуны» скорее была исключением из правил. Против «Реала» все будет по-иному.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры видят явным фаворитом «Реал». На его победу -1,28, а на «Мальорку» — 13,0. Ничья — 6,40.

На наш взгляд, игра получится не самой зрелищной. «Мальорка», скорее всего, закроется, Агирре может даже сыграть в пять защитников и будет терпеливо ждать ошибок «Реала».

Подопечные Папы Карло сейчас далеки от оптимального состояния, есть потери в составе, она отдыхала некоторое время, поэтому нужно время вернуть форму и восстановить командные взимодействия. Хорошим вариантом для прогноза и ставки станет тотал меньше 3 за 1,78.

Любители рисковать могут попробовать взять вариант ставки, что «Реал» забьет меньше 2 голов за 3,30.