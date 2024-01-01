«Спартак» объявил о переименовании домашнего стадиона

сообщил о переименовании домашнего стадиона в

Изначально стадион «Спартака», который введен в эксплуатацию в 2014 году, носил имя «Открытие Арена», а с 2021-го назывался «Открытие Банк Арена».

«Переименование стадиона в "ЛУКОЙЛ Арену" — часть долгосрочной стратегии компании по развитию клубной инфраструктуры "Спартака".

Убеждены, что под новым именем наш дом станет еще уютнее, современнее и поможет "Спартаку" добиться новых больших побед!», — говорится в заявлении московского клуба.

В 2022 году компания Лукойл приобрела 100 процентов акций «Спартака» и стадиона красно-белых на Северо-Западе Москвы.

«Спартак» занимает пятое место в текущем чемпионате России после 18 туров.