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    «Спартак» объявил о переименовании домашнего стадиона

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    «Спартак» сообщил о переименовании домашнего стадиона в «Лукойл Арену».

    «Лукойл Арена»
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    «Лукойл Арена»

    Изначально стадион «Спартака», который введен в эксплуатацию в 2014 году, носил имя «Открытие Арена», а с 2021-го назывался «Открытие Банк Арена».

    «Переименование стадиона в "ЛУКОЙЛ Арену" — часть долгосрочной стратегии компании по развитию клубной инфраструктуры "Спартака".

    Убеждены, что под новым именем наш дом станет еще уютнее, современнее и поможет "Спартаку" добиться новых больших побед!», — говорится в заявлении московского клуба.

    В 2022 году компания Лукойл приобрела 100 процентов акций «Спартака» и стадиона красно-белых на Северо-Западе Москвы.

    «Спартак» занимает пятое место в текущем чемпионате России после 18 туров.

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