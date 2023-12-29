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    Халл Сити — Блэкберн Роверс смотреть онлайн

    29.12.2023 в 22:45 начнется матч в английском Чемпионшипе Халл Сити — Блэкберн Роверс

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Халл Сити Блэкберн
    В 22:45 29.12.2023 Халл Сити и Блэкберн Роверс начнут матч в английском Чемпионшипе.

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    Халл Сити — Блэкберн Роверс

    Последний матч между собой: Блэкберн Роверс — Халл Сити 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Халл Сити»).

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