«Халл Сити»
«Тигры» проиграли два матча подряд в этом турнире, в связи с чем они выпали из зоны плей-офф. Однако победа в предстоящем матче даст команде шанс туда вернуться.
«Халл Сити» на выезде проиграл «Бристоль Сити» 2:3. Спустя несколько дней клуб потерпел домашнее поражение от «Сандерленда», в котором он уступил с минимальным счетом 0:1.
Коэффициенты матча Халл Сити — Блэкберн Роверс
Дома хозяева проиграли в двух из трех последних туров чемпионата. Одну победу они добыли в матче против валлийского «Кардиффа», разгромив его 3:0.
В турнирной таблице «Халл» занимает 7-е место. В его активе 36 очков, 10 побед, 6 ничьих и 8 поражений. Половину побед клуб одержал в домашних стенах.
«Блэкберн»
Последние результаты гостей не радуют. Они потеряли все 3 очка в 4 из 5 предыдущих матчей турнира. Теперь команда имеет 13 поражений при 10 победах и 31 очко на своем счету, занимая при этом 15-е место.
На данный момент «Блэкберн» занимает 15-е место в турнирной таблице и находится на черной полосе, которая состоится из трех поединков.
Уступив 0:2 «Лидсу», «бродяги» вроде бы немного отошли и даже обыграли «Бристоль Сити» 2:1. Однако затем началась череда неудач. В Саутгемптоне клуб потерпел крупное поражение 0:4, после чего он проиграл на своем стадионе «Уотфорду» 1:2.
26 декабря «Блэкберн» уступил 0:3 «Хаддерсфилду». Если он снова проиграет, то это будет 4-е гостевое фиаско подряд.
Прогноз и ставка
Ставки на победу одной и другой команды принимаются с коэффициентами 1.88 и 3.65 соответственно. За 3.75 букмекеры дают поставить на ничью.
«Блэкберн» проиграл 5 матчей из 6 и не смог забить в двух предыдущих играх на выезде.
Вдобавок «Халл» не проигрывает «бродягам» уже 3 поединка, 2 из которых он выиграл. Сейчас «тигры» постараются прервать серию поражений, выиграв на домашнем поле у соперника, который три игры подряд пропускают не менее двух голов. При этом «Халл» находится в числе самых результативных участников розыгрыша турнира. Так что