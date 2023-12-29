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    «Халл» во второй раз подряд обыграет «Блэкберн»?

    «Халл Сити» — «Блэкберн». Ставка (к. 1.88) прогноз на чемпионат Англии 29 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Блэкберн»
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    Тайлер Мортон
    Матч 25-го тура английского Чемпионшипа между «Халл Сити» и «Блэкберном» состоится 29 декабря на «МКМ Арене» и начнется в 22:45 по мск. «Халл Сити» — «Блэкберн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Декабря 2023 года
    Халл Сити
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    «Халл Сити»

    «Тигры» проиграли два матча подряд в этом турнире, в связи с чем они выпали из зоны плей-офф. Однако победа в предстоящем матче даст команде шанс туда вернуться.

    «Халл Сити» на выезде проиграл «Бристоль Сити» 2:3. Спустя несколько дней клуб потерпел домашнее поражение от «Сандерленда», в котором он уступил с минимальным счетом 0:1.

    Коэффициенты матча Халл Сити — Блэкберн Роверс

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    Дома хозяева проиграли в двух из трех последних туров чемпионата. Одну победу они добыли в матче против валлийского «Кардиффа», разгромив его 3:0.

    Все прогнозы на футбол

    В турнирной таблице «Халл» занимает 7-е место. В его активе 36 очков, 10 побед, 6 ничьих и 8 поражений. Половину побед клуб одержал в домашних стенах.

    «Блэкберн»

    Последние результаты гостей не радуют. Они потеряли все 3 очка в 4 из 5 предыдущих матчей турнира. Теперь команда имеет 13 поражений при 10 победах и 31 очко на своем счету, занимая при этом 15-е место.

    На данный момент «Блэкберн» занимает 15-е место в турнирной таблице и находится на черной полосе, которая состоится из трех поединков.

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    • Уступив 0:2 «Лидсу», «бродяги» вроде бы немного отошли и даже обыграли «Бристоль Сити» 2:1. Однако затем началась череда неудач. В Саутгемптоне клуб потерпел крупное поражение 0:4, после чего он проиграл на своем стадионе «Уотфорду» 1:2.

    26 декабря «Блэкберн» уступил 0:3 «Хаддерсфилду». Если он снова проиграет, то это будет 4-е гостевое фиаско подряд.

    Прогноз и ставка

    Ставки на победу одной и другой команды принимаются с коэффициентами 1.88 и 3.65 соответственно. За 3.75 букмекеры дают поставить на ничью.

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    «Блэкберн» проиграл 5 матчей из 6 и не смог забить в двух предыдущих играх на выезде.

    Вдобавок «Халл» не проигрывает «бродягам» уже 3 поединка, 2 из которых он выиграл. Сейчас «тигры» постараются прервать серию поражений, выиграв на домашнем поле у соперника, который три игры подряд пропускают не менее двух голов. При этом «Халл» находится в числе самых результативных участников розыгрыша турнира. Так что ставка на его победу.

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    «Халл Сити» — «Блэкберн»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 29.12.2023. Прогнозы на футбол. «Халл» во второй раз подряд обыграет «Блэкберн»?
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