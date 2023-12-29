Матч 25-го тура английского Чемпионшипа между «Халл Сити» и «Блэкберном» состоится 29 декабря на «МКМ Арене» и начнется в 22:45 по мск. «Халл Сити» — «Блэкберн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Халл Сити»

«Тигры» проиграли два матча подряд в этом турнире, в связи с чем они выпали из зоны плей-офф. Однако победа в предстоящем матче даст команде шанс туда вернуться.

«Халл Сити» на выезде проиграл «Бристоль Сити» 2:3. Спустя несколько дней клуб потерпел домашнее поражение от «Сандерленда», в котором он уступил с минимальным счетом 0:1.

Коэффициенты матча Халл Сити — Блэкберн Роверс 1X2Новым игрокам 1.853.903.95Бонус$9500

Дома хозяева проиграли в двух из трех последних туров чемпионата. Одну победу они добыли в матче против валлийского «Кардиффа», разгромив его 3:0.

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В турнирной таблице «Халл» занимает 7-е место. В его активе 36 очков, 10 побед, 6 ничьих и 8 поражений. Половину побед клуб одержал в домашних стенах.

«Блэкберн»

Последние результаты гостей не радуют. Они потеряли все 3 очка в 4 из 5 предыдущих матчей турнира. Теперь команда имеет 13 поражений при 10 победах и 31 очко на своем счету, занимая при этом 15-е место.

На данный момент «Блэкберн» занимает 15-е место в турнирной таблице и находится на черной полосе, которая состоится из трех поединков.

Уступив 0:2 «Лидсу», «бродяги» вроде бы немного отошли и даже обыграли «Бристоль Сити» 2:1. Однако затем началась череда неудач. В Саутгемптоне клуб потерпел крупное поражение 0:4, после чего он проиграл на своем стадионе «Уотфорду» 1:2.

26 декабря «Блэкберн» уступил 0:3 «Хаддерсфилду». Если он снова проиграет, то это будет 4-е гостевое фиаско подряд.

Прогноз и ставка

Ставки на победу одной и другой команды принимаются с коэффициентами 1.88 и 3.65 соответственно. За 3.75 букмекеры дают поставить на ничью.

«Блэкберн» проиграл 5 матчей из 6 и не смог забить в двух предыдущих играх на выезде.