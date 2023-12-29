«Фенербахче» и «Галатасарай» сделали заявление по поводу матча за Суперкубок Турции

и Федерация футбола Турции опубликовали совместное заявление после того, как матч за Суперкубок Турции, который должен был состояться в Саудовской Аравии, был отменен.

«Чтобы отпраздновать 100-летие нашей Республики и Турецкой федерации футбола за рубежом, мы организовали работу с нашими клубами таким образом, чтобы способствовать повышению ценности бренда турецкого футбола и наших клубов.

Матч за Суперкубок Турции, который планировался для проведения в пятницу, 29 декабря 2023 года, перенесён на более поздний срок в результате совместного решения, принятого нами с нашими клубами, из-за некоторых сбоев в организации.

Мы хотели бы поблагодарить федерацию футбола и соответствующие организации принимающей страны за усилия, которые они приложили к настоящему моменту в организации Суперкубка», — сказано в заявлении.

Обе команды вместе с Федерацией футбола Турции так и не сумели договориться с властями Саудовской Аравии, поэтому «Фенербахче» и «Галатасарай» отказались выходить на поле.