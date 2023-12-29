Матч за Суперкубок Турции «Галатасарай» — «Фенербахче» в Саудовской Аравии отменили

Матч за Суперкубок Турциив Саудовской Аравии не состоится.

Команды должны были сыграть в Саудовской Аравии, однако из-за отказа местных властей от нескольких запросов клубов встреча была отменена, информирует AS.

Сообщается ,что футболистам запретили выходить на поле в футболках с изображением Мустафы Кемаля Ататюрка — первого президента Турции.

Также саудовцы не разрешили вывешивать баннеры с определенными слоганами.

Обе команды вместе с Федерацией футбола Турции так и не сумели договориться с властями Саудовской Аравии, поэтому «Фенербахче» и «Галатасарай» отказались выходить на поле.