Матч за Суперкубок Турции «Галатасарай» — «Фенербахче» в Саудовской Аравии отменили

Хаким Зиеш («Галатасарай») Фото: globallookpress.com
Команды должны были сыграть в Саудовской Аравии, однако из-за отказа местных властей от нескольких запросов клубов встреча была отменена, информирует AS.
Сообщается ,что футболистам запретили выходить на поле в футболках с изображением Мустафы Кемаля Ататюрка — первого президента Турции.
Также саудовцы не разрешили вывешивать баннеры с определенными слоганами.
Обе команды вместе с Федерацией футбола Турции так и не сумели договориться с властями Саудовской Аравии, поэтому «Фенербахче» и «Галатасарай» отказались выходить на поле.