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    Корнеев назвал главную проблему «Баварии» в этом сезоне

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    Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев рассказал, почему «Баварии» в этом сезоне будет сложно выиграть Бундеслигу и Лигу чемпионов.

    Томас Тухель — главный тренер «Баварии»
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    Томас Тухель — главный тренер «Баварии»

    «Проблема "Баварии" в нынешнем сезоне — игра в защите. Они столько не пропускали раньше.

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    • Нет какой‑то стабильности, они допускают какие‑то моменты, которые им не характеры. У них сильный тренер.

    Умение пропустить ненужные голы и слишком подрасслабиться делают разницу», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии после 15 туров. В 1/8 финала Лиги чемпионов команда Томаса Тухеля сыграет с римским «Лацио».

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