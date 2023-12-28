Корнеев назвал главную проблему «Баварии» в этом сезоне

Бывший футболист «Барселоны»рассказал, почемув этом сезоне будет сложно выиграть Бундеслигу и Лигу чемпионов.

«Проблема "Баварии" в нынешнем сезоне — игра в защите. Они столько не пропускали раньше.

Нет какой‑то стабильности, они допускают какие‑то моменты, которые им не характеры. У них сильный тренер.

Умение пропустить ненужные голы и слишком подрасслабиться делают разницу», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии после 15 туров. В 1/8 финала Лиги чемпионов команда Томаса Тухеля сыграет с римским «Лацио».