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    «Ман Сити» определился с главной трансферной целью

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    Укрепление полузащиты будет приоритетной задачей «Манчестер Сити», сообщает talkSPORT.

    Йозуа Киммих
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    Йозуа Киммих

    Источник утверждает, что в связи с этим руководство «Ман Сити» рассматривает возможность подписания лидера «Баварии» Йозуа Киммиха.

    Ранее появилась информация, что Киммих может покинуть «Баварию» летом 2024 года. Действующий контракт 28-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2025 года.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Киммиха в 75 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Германии 11 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

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