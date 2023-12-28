«Ман Сити» определился с главной трансферной целью

Укрепление полузащиты будет приоритетной задачей, сообщает talkSPORT.

Источник утверждает, что в связи с этим руководство «Ман Сити» рассматривает возможность подписания лидера «Баварии» Йозуа Киммиха.

Ранее появилась информация, что Киммих может покинуть «Баварию» летом 2024 года. Действующий контракт 28-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2025 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Киммиха в 75 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Германии 11 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.