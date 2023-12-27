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    Слуцкий: Я был уверен, что смогу справиться со сложностями в сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России Шанхай Шэньхуа
    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, почему в 2015 году решился возглавить сборную России.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Почему согласился возглавить сборную России? Это тебе хотелось обыграть Ибрагимовича (обращается к Дзюбе — прим.), а мне хотелось вывести сборную (на Евро-2016 — прим.).

    В любой стране мира, кроме нашей, это венец карьеры тренера. У нас это в прямом смысле, когда тебе кладут венок на карьеру.

    Когда тот же Карпин, твой любимый, возглавил сборную, он рассказывал, что в России была просто реакция "Окей", а из Испании все звонили, поздравляли. Для тренера это пик карьеры.

    На тот момент отказаться от сборной было невозможно. Плюс я, как человек с высокой самооценкой, был уверен, что смогу подбирать ключи, смогу справиться со сложностями. Сборная меня очень отрезвила в этом плане.

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    • Для тренерства нужен высокий уровень энергетики, ты всё время горишь. Энергетика и эмоции — конечные. Ты в детстве можешь бегать бесконечно или ты, когда мы приезжаем на съемки, три часа орешь и балогуришь… Есть люди с высокой энергетикой, тренеры не могут быть без нее.

    Когда ты себя сильно растрачиваешь, плюс это этап совмещения со сборной, это не просто X2. В ЦСКА какое давление, а со сборной… Антонио Конте, когда я его встретил, спросил, как я не свихнулся. Я ответил, что не факт, что не свихнулся (улыбается).

    На каком-то этапе твой внутренний огонь гаснет. Это было во многом из-за сборной. Не будь ее, я бы продержался еще», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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