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    Аршавин: У меня бы не хватило смелости в Китай поехать и тренировать

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    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался относительно назначения Леонида Слуцкого в китайский «Шанхай Шэньхуа».

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «В целом будет интересно узнавать какие‑то новости. В любом случае я удивляюсь Леониду Викторовичу, он принимает такие необычные вызовы: едет в Англию, единственный среди наших тренеров; потом переходит в YouTube, потом едет в Китай… Он открыт. На самом деле нужна смелость и здоровая борзость. У меня бы не хватило смелости в Китай поехать и тренировать», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

    После 30 туров «Шанхай Шэньхуа» идет пятым в таблице чемпионата Китая, набрав 52 очка.

    Ранее Слуцкий возглавлял казанский «Рубин».

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