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    В РПЛ высказались о возможном участии команд в Суперлиге

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    Президент РПЛ Александр Алаев дал свой комментарий относительно создания европейской Суперлиги.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    «С клубами я не общался. Во-первых, можно относиться к этому по-разному, но мы остаемся членами УЕФА и должны соблюдать устав. Во-вторых, чтобы обсуждать что-то с клубами, мне нужно получить информацию, документы. Я не тот человек, который будет звонить клубному руководителю и спрашивать, что он думает о такой-то публикации в прессе. Будет какое-то обращение, мы проанализируем его на предмет соответствия уставам РФС и УЕФА. После этого можно будет размышлять об этом», — цитирует Алаева «Спорт-Экспресс».

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