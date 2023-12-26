Тен Хаг обратился к футболистам «Манчестер Юнайтед» перед игрой с «Астон Виллой»

Наствник «Манчестер Юнайтед»оценил готовность команды перед матчем АПЛ с «Астон Виллой».

«Игроки должны взять на себя ответственность. Я должен взять на себя ответственность, и игроки должны взять на себя ответственность.

Но это не всё. Иногда от старших ожидаешь ещё большего, когда рядом молодые игроки. Но если ты достаточно хорош и уверен в себе, то ты также достаточно зрелый — и возраст уже не имеет значения. Мы должны делать это вместе — сообща. Мы должны вывести команду, которая будет побеждать в играх.

Конечно, мы знаем, какие стандарты есть в "Манчестер Юнайтед", и мы должны побеждать как команда. Поэтому я понимаю значение слова "ответственность". Нам нужно взять её на себя как команда — каждый человек должен внести 100-процентный вклад в выполнение той ответственности, которую мы несём», — приводит слова тен Хага The Guardian.

Календарь и таблица АПЛ

Игра между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой» начнется 26 декабря в 23:00 мск.