Ивич: Мы играем в атакующий футбол и почти всегда доминируем

Главный тренервысказался об атакующем стиле своей команды.

«Мы играем в атакующий футбол, наша базовая схема ― 4-3-3, почти всегда мы доминируем. Но в РПЛ хорошие команды, хорошие тренеры. Временами случаются плохие дни. Например, когда проиграли "Уралу", мы были плохи с самого начала, но реализовали уже второй свой момент.

После этого мы впервые за год пропустили со стандарта, потом Сафонов и Тормена столкнулись головами, и Витор покинул поле. Это полностью изменило мои планы на второй тайм. В итоге "Урал" наказал нас за тактические просчёты после перерыва», — сказал Ивич Чемпионату.

После 18-и туров «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе.