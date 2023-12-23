«Интер» — «Лечче»: счет матча 2:0, обзор голов

одержал победу над(2:0) в матче 17-го тура итальянской Серии А.

Первый гол в этом матче хозяева забили на 43-й минуте встречи. Защитник «Интера» Янн Биссекк после подачи со штрафного удара отправил мяч в ворота головой, попав в правый угол ворот.

На 78-й минуте «Интер» удвоил свое преимущество. Полузащитник команды Николо Барела откликнулся на передачу от партнера, нанес удар и попал точно в нижний левый угол ворот.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Лечче 2:0 Голы: 1:0 Янн Биссекк (43'), 2:0 Николо Барелла (78') Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Карлос Аугусто (Бенжамен Павар, 84'), Николо Барелла (Давиде Фраттези, 89'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 75'), Генрих Мхитарян (Дави Классен, 89'), Марку Тюрам (Алексис Санчес, 84'), Марко Арнаутович Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Федерико Баскиротто, Марин Понграчич, Валентен Жендрей (Лоренцо Венути, 86'), Габриэл Стрефезза (Хамза Рафья, 64'), Юльбер Рамадани, Хоан Гонсалес (Mohamed Kaba, 46'), Ламек Банда, Роберто Пикколи (Никола Крстович, 73'), Реми Уден (Никола Сансоне, 86') Предупреждения: Хоан Гонсалес (16'), Хакан Чалханоглу (30'), Роберто Пикколи (64'), Simone Inzaghi (68'), Марин Понграчич (74') Удаление: Ламек Банда (84')

После этого матча «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 44 очками в активе. «Лечче» располагается на 12-й строчке (20 баллов).