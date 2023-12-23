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    Гол Влаховича принес победу «Ювентусу»

    «Фрозиноне» — «Ювентус»: счет матча 1:2 (0:1), обзор голов

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    В матче 17-го тура итальянской Серии А «Фрозиноне» на своем поле уступил «Ювентусу» — 1:2.

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    На 12-й минуте счет открыл молодой турецкий нападающий гостей Кенан Йылдыз, для которого гол стал первым в Серии А.

    «Фрозиноне» смог восстановить статус-кво на 51-й минуте. Гол забил Хайме Баэс.

    Решающий мяч забил Душан Влахович с передачи Уэстона Маккенни на 81-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фрозиноне — Ювентус 1:2
    Голы: 0:1 Кенан Йылдыз (12'), 1:1 Хайме Баэс (51'), 1:2 Душан Влахович (81') Фрозиноне: Стефано Турати, Иларио Монтеризи, Симоне Романьоли, Поль Лирола (Хайме Баэс, 30'), Марко Брешианини, Матиас Соуле, Кайо Жорже (Walid Cheddira, 69'), Mateus Henrique Vanzelli Lusuardi, Enzo Barrenechea, Francesco Gelli, Luca Garritano (Абдау Харрауи, 69') Ювентус: Андреа Камбьязо (Тимоти Уэа, 69'), Алекс Сандро (Федерико Гатти, 27'), Бремер, Данило, Кенан Йылдыз (Душан Влахович, 55'), Филип Костич (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 54'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли (Ханс Николусси Кавилья, 54'), Уэстон Маккенни, Аркадиуш Милик, Wojciech Szczęsny Предупреждения: Андреа Камбьязо (20'), Уэстон Маккенни (43')

    «Фрозиноне» идет на 14-м месте с 19 очками.

    Календарь и таблица Серии А

    «Ювентус» второй с 37 очками.

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